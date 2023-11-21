Украинский пилот, который учится на F-16, поделился впечатлениями от истребителя

Украинский пилот, который учится управлять F-16. Фото: CNN

Для того чтобы полностью подготовить украинских пилотов к работе с истребителями F-16, могут уйти годы. Пилот с позывным Moonfish уже два месяца учится управлять многоцелевым самолетом, он рассказал об особенностях этого самолета. На такое обучение у него полгода, и он говорит, что этого достаточно.

Об этом пишет CNN, которое пообщалось с ним через Zoom.

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Об особенности истребителя

"F-16 — это швейцарский армейский нож. Это очень хорошее оружие, которое может выполнить любую миссию", — подчеркнул военный летчик.

В материале отмечают, что истребитель может обеспечивать воздушное прикрытие армии, атаковать наземные цели, ликвидировать вражеские самолеты и перехватывать ракеты.

Румынский пилот на F-16. Фото: Reuters

По словам пилота Moonfish, обучение на самолетах приходится сокращать из-за продолжающейся войны с РФ.

"У нас было бы много времени, чтобы полностью изучить самолет в мирное время, но у нас нет времени", — сказал он.

Создание воздушной защиты для Украины

Летчик отметил, что Украина должна создать настоящую воздушную силу, используя западные самолеты.

"Даже если предположить, что война закончится завтра, мы все понимаем, что это будет лишь период ожидания следующего раунда. Мы должны создать должную воздушную мощь с западными самолетами и эффективно обученным персоналом. Это будет самым сдерживающим фактором — чтобы 24 февраля не повторилось", — добавил Moonfish.

Отличие от советских истребителей

Он отметил, что если бы F-16 сейчас были в Украине, одной из главных задач было бы отражать волны российских дронов и ракетных атак.

"Программное обеспечение (на F-16. — Ред.) постоянно совершенствуется. В то же время программное обеспечение (системы) МиГ-29 и Су-27 (советской разработки. — Ред.) все еще с конца 1980-х годов, когда эти самолеты разрабатывались. В тот период дроны существовали только в научно-фантастических книгах. Я имею в виду, что тогда никто не считал дроны серьезной угрозой, которую можно уничтожить истребителями", — объяснил пилот.

Напомним, ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Дании некоторые украинские пилоты уже проходят подготовку на F-16 в воздухе. Они учатся управлять истребителями вместе с иностранными инструкторами.