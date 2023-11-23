Ожидаем самостоятельных вылетов — Игнат об обучении украинских пилотов на F-16

Пилот в самолете F-16. Фото: George Calin via REUTERS

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 идет по плану, пока они учат управлять самолетами и летают вместе с инструкторами. Однако уже в ближайшее время летчики будут совершать самостоятельные вылеты.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал, что обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 идет по плану. Ожидается, что уже в ближайшее время летчики будут самостоятельно, без инструкторов, подниматься в небо.

"Каждый раз пилоты поднимаются в небо с инструкторами. Их становится больше, а дальше ожидаем самостоятельных вылетов. Возможно, в ближайшее время узнаем больше. Не хочу ничего анонсировать, и, возможно, увидим что-нибудь", — отметил представитель Воздушных сил.

Он также добавил, что у военных мотивированное и боевое настроение, поскольку они хотят как можно быстрее пересесть на современный самолет.

Напомним, недавно украинский пилот, обучающийся на F-16, поделился впечатлениями от истребителя. По словам военного, обучение на западных самолетах не так легко как кажется и на это нужно время, однако обучение приходится сокращать из-за войны с РФ.

Добавим, ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Дании некоторые украинские пилоты уже проходят подготовку на F-16 в воздухе. Они учатся управлять истребителями вместе с иностранными инструкторами.