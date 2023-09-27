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Посилення України та новий амбасадор U24: головне зі звернення Зеленського

27 вересня 2023 22:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Посилення України та новий амбасадор U24: головне зі звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво країни планує потужні заходи для посилення держави. Також, за його словами, новим амбасадором United24 став британський кіноактор Марк Стронг.

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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"Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніше. Україна матиме більше можливостей для свого захисту", — наголосив глава держави.

Новий амбасадор United24

Також він повідомив, що новим амбасадором ініціативи United24 став британський кіноактор Марк Стронг. Він працюватиме за напрямком "освіта та наука".

"Я подякував за рішення Марка працювати за напрямком "освіта і наука". Його метою будуть збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання — дати всім українським дітям можливість навчатися в школі, а не дистанційно, там, де і коли це дозволяють безпекові умови", — зауважив Зеленський. 

Марк Стронг
Марк Стронг. Фото: google.com

За його словами, завдяки платформі United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів. Ці благодійні внесли були зібрані з більш ніж 110 країн світу.

Нагадаємо, раніше амбасадором UNITED24 став Хосе Андрес. Він є відомим шеф-кухарем та засновником благодійної організації World Central Kitchen, яка з початку повномасштабного вторгнення безкоштовно годувала українців. 

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