Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Усиление Украины и новый посол U24: главное с обращения Зеленского arrow

Усиление Украины и новый посол U24: главное с обращения Зеленского

27 сентября 2023 22:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Усиление Украины и новый посол U24: главное с обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны планирует мощные меры по усилению государства. Также, по его словам, новым послом United24 стал британский киноактер Марк Стронг.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

Читайте также:

Усиление Украины

"Провел сегодня несколько подготовительных совещаний. Еще в этом месяце мы планируем мощные меры по усилению государства и уже работаем над содержательным наполнением октября и ноября. Украина будет сильнее. В Украины будет больше возможностей для своей защиты", — подчеркнул глава государства.

Новый амбассадор United24

Также он сообщил, что новым послом инициативы United24 стал британский киноактер Марк Стронг. Он будет работать по направлению "образование и наука".

"Я поблагодарил за решение Марка работать по направлению "образование и наука". Его целью будет сбор средств на восстановление украинских школ. Наша задача — дать всем украинским детям возможность учиться в школе, а не дистанционно, там, где и когда это позволяют условия безопасности", — отметил Зеленский.

Марк Стронг
Марк Стронг. Фото: google.com

По его словам, благодаря платформе United24 уже собрано более 470 миллионов долларов. Эти благотворительные вклады были собраны из более чем 110 стран мира.

Напомним, ранее послом UNITED24 стал Хосе Андрес. Он — известный шеф-повар и основатель благотворительной организации World Central Kitchen, которая с начала полномасштабного вторжения бесплатно кормила украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз