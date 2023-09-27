Усиление Украины и новый посол U24: главное с обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны планирует мощные меры по усилению государства. Также, по его словам, новым послом United24 стал британский киноактер Марк Стронг.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

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Усиление Украины

"Провел сегодня несколько подготовительных совещаний. Еще в этом месяце мы планируем мощные меры по усилению государства и уже работаем над содержательным наполнением октября и ноября. Украина будет сильнее. В Украины будет больше возможностей для своей защиты", — подчеркнул глава государства.

Новый амбассадор United24

Также он сообщил, что новым послом инициативы United24 стал британский киноактер Марк Стронг. Он будет работать по направлению "образование и наука".

"Я поблагодарил за решение Марка работать по направлению "образование и наука". Его целью будет сбор средств на восстановление украинских школ. Наша задача — дать всем украинским детям возможность учиться в школе, а не дистанционно, там, где и когда это позволяют условия безопасности", — отметил Зеленский.

Марк Стронг. Фото: google.com

По его словам, благодаря платформе United24 уже собрано более 470 миллионов долларов. Эти благотворительные вклады были собраны из более чем 110 стран мира.

Напомним, ранее послом UNITED24 стал Хосе Андрес. Он — известный шеф-повар и основатель благотворительной организации World Central Kitchen, которая с начала полномасштабного вторжения бесплатно кормила украинцев.