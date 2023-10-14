Світ знає, до чого готується Росія, будемо відповідати потужно, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових, які зараз захищають нашу країну від окупантів. Також він розповів підсумки міжнародних поїздок та який результат вони принесли нашій державі.

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

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Глава держави подякував всім захисникам, які тримають українські позиції та знищують російських окупантів.

"Наші воїни. На всіх напрямках, де зараз особливо гаряче. Авдіївка, Мар’їнка, ключові точки Донеччини. Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Старомайорське. Звичайно, Куп’янський напрямок. Запорізька область — Оріхів, Роботине, Вербове, Новопрокопівка", — наголосив Президент.

Подяка для бійців

За його словами, кожного дня українські воїни віддають свої життя за рідну землю.

"Кожен день цих битв — це життя. Життя, які віддаються заради нашої держави. І це життя всієї України, яке рятується щодня, щоночі кожним успішним боєм. Слава вам, воїни! Слава нашому народу! Дякую всім у світі, хто нам допомагає!" — додав він.

Підсумки міжнародних візитів

Крім того, Зеленський подякував партнерам України за нові рішення, які були ухвалені цього тижня.

"Нідерланди — перемовини з Марком Рютте в Одесі, рішення про додаткові ракети для "петріотів", підтримка наших наземних операцій і морських експортних коридорів. Є й оборонний пакет, про який було оголошено на "Рамштайні". Дуже дякую! Є пакети від Іспанії, пакети від Британії, Норвегія, Фінляндія — дякую, Німеччина. Спільний оборонний пакет Чехії та наших друзів із Данії", — зазначив Президент.

Посилення України

Також Україна буде мати додаткові пускові установки, запасні частини для систем, які ЗСУ вже використовують.

"Звичайно, буде й артилерія — снаряди передусім. Безпілотники. Бронетехніка. Всі лідери, які нам допомагають, повністю поінформовані щодо актуальної ситуації на полі бою. Світ розуміє, до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати. Знаємо й те, як відповідати окупанту. І будемо відповідати потужно", — запевнив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.