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Мир знает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно, — Зеленский

14 октября 2023 20:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Мир знает к чему готовится Россия, будем отвечать мощно, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских военных, которые сейчас защищают нашу страну от оккупантов. Также он рассказал итоги международных поездок и какой результат они принесли нашему государству.

Об этом он заявил во время вечернего обращения.

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Ситуация на фронте

Глава государства поблагодарил всех защитников, которые удерживают украинские позиции и уничтожают российских оккупантов.

"Наши воины. На всех направлениях, где сейчас особенно горячо. Авдеевка, Марьинка, ключевые точки Донецкой области. Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка. Старомайорское. Конечно, Купянское направление. Запорожская область — Орехов, Работино, Вербовое, Новопрокоповка", — подчеркнул Президент.

Благодарность для бойцов

По его словам, каждый день украинские воины отдают свою жизнь за родную землю.

"Каждый день этих битв — это жизнь. Жизнь, отдающаяся ради нашего государства. И это жизнь всей Украины, которая спасается каждый день, каждую ночь каждым успешным боем. Слава вам, воины! Слава нашему народу! Спасибо всем в мире, кто нам помогает!" — добавил он.

Итоги международных визитов

Кроме того, Зеленский поблагодарил партнеров Украины за новые решения, принятые на этой неделе.

"Нидерланды — переговоры с Марком Рютте в Одессе, решение о дополнительных ракетах для "петриотов", поддержка наших наземных операций и морских экспортных коридоров. Есть и оборонный пакет, который был объявлен на "Рамштайне". Спасибо! Есть пакеты от Испании, пакеты от Британии, Норвегия, Финляндия — спасибо, Германия. Совместный оборонный пакет Чехии и наших друзей из Дании", — отметил Президент.

Усиление Украины

Также в Украины будут дополнительные пусковые установки, запасные части для систем, которые ВСУ уже используют.

"Конечно, будет и артиллерия — снаряды прежде всего. Беспилотники. Бронетехника. Все помогающие нам лидеры полностью информированы об актуальной ситуации на поле боя. Мир понимает, к чему готовится Россия и какие террористические ходы может планировать. Знаем и то, как отвечать оккупанту. И будем отвечать мощно", — заверил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

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