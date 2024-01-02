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Посол Британії прокоментував ракетний удар росіян по Україні

2 січня 2024 14:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Посол Британії прокоментував ракетний удар росіян по Україні
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Фото: Анастасія Мантач/Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відреагував на масовану ракетну атаку по нашій країні та підтримав Київ. Він нагадав російським загарбникам, що їхні терористичні дії лише зміцнюють українців.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

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За його словами, російські окупанти в цей день вбили ще більше людей в Україні. 

"Росіяни принесли ще більше смертей і руйнувань в Україну в цей святковий сезон, здійснивши ще один масований ракетний обстріл мирного населення сьогодні вранці. Коли вони зрозуміють, що це лише зміцнює рішучість українців захищати свою землю і свободу? Велика Британія підтримує Україну", — наголосив Мартін Гарріс.

реакція посла Великої Британії
Скриншот допису з X Мартіна Гарріса

Що відомо про ракетну атаку на Україну 2 січня

Росія сьогодні атакувала Київ, застосовуючи різні типи ракет. Через це загинули вже дві людини. Ще 43 особи постраждали. Ліквідація наслідків триває досі.

Також армія РФ сьогодні, 2 січня, завдала ракетного удару по центру Харкова. За допомогою дрону вдалося зафіксувати наслідки обстрілу в місті.

Крім того, в ніч проти 2 січня російські окупанти атакували Київську область безпілотниками. Вже вранці вони продовжили свій терор, використовуючи ракети. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще 11 отримало поранення, серед яких є дитина. 

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