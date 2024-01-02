Посол Британии прокомментировал ракетный удар россиян по Украине

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис. Фото: Анастасия Мантач/Суспільне

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис отреагировал на массированную ракетную атаку по нашей стране и поддержал Киев. Он напомнил российским захватчикам, что их террористические действия только укрепляют украинцев.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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По его словам, российские оккупанты в этот день убили еще больше людей в Украине.

"Россияне принесли еще больше смертей и разрушений в Украину в этот праздничный сезон, совершив еще один массированный ракетный обстрел мирного населения сегодня утром. Когда они поймут, что это лишь укрепляет решимость украинцев защищать свою землю и свободу? Великобритания поддерживает Украину", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения с X Мартина Гарриса

Что известно о ракетной атаке на Украину 2 января

Россия сегодня атаковала Киев, применяя разные типы ракет. Из-за этого погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали. Ликвидация последствий продолжается до сих пор.

Также армия РФ сегодня, 2 января, нанесла ракетный удар по центру Харькова. С помощью дрона удалось зафиксировать последствия обстрелов в городе.

Кроме того, в ночь на 2 января российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Уже утром они продолжили свой террор, используя ракеты. В результате этого погибли два человека, еще 11 получили ранения, среди которых есть ребенок.