Посол Британии прокомментировал ракетный удар россиян по Украине
Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис отреагировал на массированную ракетную атаку по нашей стране и поддержал Киев. Он напомнил российским захватчикам, что их террористические действия только укрепляют украинцев.
Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Поддержка Великобритании для Украины
По его словам, российские оккупанты в этот день убили еще больше людей в Украине.
"Россияне принесли еще больше смертей и разрушений в Украину в этот праздничный сезон, совершив еще один массированный ракетный обстрел мирного населения сегодня утром. Когда они поймут, что это лишь укрепляет решимость украинцев защищать свою землю и свободу? Великобритания поддерживает Украину", — подчеркнул он.
Что известно о ракетной атаке на Украину 2 января
Россия сегодня атаковала Киев, применяя разные типы ракет. Из-за этого погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали. Ликвидация последствий продолжается до сих пор.
Также армия РФ сегодня, 2 января, нанесла ракетный удар по центру Харькова. С помощью дрона удалось зафиксировать последствия обстрелов в городе.
Кроме того, в ночь на 2 января российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Уже утром они продолжили свой террор, используя ракеты. В результате этого погибли два человека, еще 11 получили ранения, среди которых есть ребенок.
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