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Потрібно десять років, щоб відновити ЗАЕС після деокупації

26 квітня 2025 07:13
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка
Відновлювати ЗАЕС доведеться десяток років — ексклюзив
Енергоблоки ЗАЕС. Фото: Reuters
Анна Сірик - Журналістка
Анна Сірик
Журналістка

Запорізька атомна електростанція постійно перебуває в зоні ризику. Територія замінована, а до персоналу росіяни застосовують тортури. Чим довше окупанти утримують станцію під своїм контролем, тим більше часу знадобиться, щоб її відновити.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла біологиня і старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Катерина Шаванова. 

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Старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Катерина Шаванова розповіла, що понад три роки Запорізька атомна станція нормально не обслуговується. 

"Там нестача персоналу, персонал, який працює, під диким тиском, не відбуваються ремонти, які мають бути, немає Каховського водосховища, воно зруйноване, а воно теж впливало. Також росіяни зробили такі шурфи до підземних вод. Документальних свідчень, як та що вони робили, немає. Територія замінована, об'єкт замінований. Там не буде якоїсь радіаційної аварії, але треба розуміти, що величезну атомну електростанцію приводять до несправності", — розповіла науковиця. 

Окрім цього, після деокупації відновлення атомної електростанції триватиме роками.

"Це головний ризик. Потрібно буде 5-10 років. Тобто уявіть, скільки треба часу, щоб обстежити хоча б на замінування ці території. Просто, щоб людям було безпечно заходити, проводити ремонти, вирішувати, чи ми відновлюємо Каховське водосховище, чи не відновлюємо, як це буде далі. Коли ЗАЕС повернеться під наш контроль, зайдуть наші фахівці, тоді можна буде вже зрозуміти конкретно", — додала Катерина Шаванова.

Нагадаємо, МАГАТЕ чули постріли поблизу офісу Запорізької атомної електростанції. Також на ЗАЕС пошкодили необхідний резервуар.

війна російські війська АЕС ЗАЕС радіація окупація
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