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Нужно десять лет, чтобы восстановить ЗАЭС после деоккупации

26 апреля 2025 07:13
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка
Восстанавливать ЗАЭС придется десяток лет — эксклюзив
Энергоблоки ЗАЭС. Фото: Reuters
Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
Журналистка

Запорожская атомная электростанция постоянно находится в зоне риска. Территория заминирована, а к персоналу россияне применяют пытки. Чем дольше оккупанты удерживают станцию под своим контролем, тем больше времени понадобится, что ее восстановить.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала биолог и старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Екатерина Шаванова.

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Старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Екатерина Шаванова рассказала, что более трех лет Запорожская атомная станция нормально не обслуживается.

"Там нехватка персонала, персонал, который работает, под диким давлением, не ведутся  ремонты, которые должны быть, нет Каховского водохранилища, оно разрушено, а оно тоже влияло. Также россияне сделали такие шурфы к подземным водам. Документальных свидетельств, как и что они делали, нет. Территория заминирована, объект заминирован. Там не будет какой-то радиационной аварии, но надо понимать, что огромную атомную электростанцию приводят к неисправности", — рассказала ученая.

Кроме этого, после деоккупации восстановление атомной электростанции будет длиться годами.

"Это главный риск. Нужно будет 5-10 лет. То есть представьте, сколько надо времени, чтобы обследовать хотя бы на заминирование эти территории. Просто, чтобы людям было безопасно заходить, проводить ремонты, решать, восстанавливаем ли мы Каховское водохранилище или не восстанавливаем, как это будет дальше. Когда ЗАЭС вернется под наш контроль, зайдут наши специалисты, тогда будет уже можно понять конкретно", — добавила Екатерина Шаванова.

Напомним, МАГАТЭ слышали выстрелы вблизи офиса Запорожской атомной электростанции. Также на ЗАЭС повредили необходимый резервуар.

война российские войска АЭС ЗАЭС радиация оккупация
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