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Потужні вибухи лунають в Одесі

23 жовтня 2023 01:15
оновлено: 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Потужні вибухи у 23 жовтня: чим атакує ворог
Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог не дає спокою українцям. Після першої години ночі, 23 жовтня, відбулися вибухи в Одесі . Російська Федерація застосовує проти України цієї ночі балістику та безпілотники. Україною шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє Карта повітряних тривог.

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Потужні вибухи у  23 жовтня

Повідомляється, що ворог атакує Одесу. У Повітряних Силах України повідомляють, що існує ракетна загроза для Дніпропетровської та Запорізької областей. 

01:20:

У Повітряних Силах України повідомляють, що є загроза ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

Повітрян атривога в Україні 23 жовтня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Повітряні Сили України

01:32:

Мапа повітряних тривог нині така:

Повітряна тривога 23 жовтня
Карта повітряних тривог станом на зараз. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи пролунали в Дніпрі, 22 жовтня, під час повітряної тривоги о 03:40. Перед цим в області попереджали про ракетну небезпеку. 

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