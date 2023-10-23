Потужні вибухи у 23 жовтня: чим атакує ворог

Потужні вибухи лунають в Одесі
Ворог не дає спокою українцям. Після першої години ночі, 23 жовтня, відбулися вибухи в Одесі . Російська Федерація застосовує проти України цієї ночі балістику та безпілотники. Україною шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє Карта повітряних тривог.
Потужні вибухи у 23 жовтня
Повідомляється, що ворог атакує Одесу. У Повітряних Силах України повідомляють, що існує ракетна загроза для Дніпропетровської та Запорізької областей.
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У Повітряних Силах України повідомляють, що є загроза ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.
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Мапа повітряних тривог нині така:
Нагадаємо, вибухи пролунали в Дніпрі, 22 жовтня, під час повітряної тривоги о 03:40. Перед цим в області попереджали про ракетну небезпеку.
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