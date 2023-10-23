Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мощные взрывы раздаются в Одессе arrow

Мощные взрывы раздаются в Одессе

23 октября 2023 01:15
обновлено: 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мощные взрывы в 23 октября: чем атакует враг
Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг не дает покоя украинцам. После часа ночи, 23 октября, произошли взрывы в Одессе. Российская Федерация применяет против Украины ночью баллистику и беспилотники. По Украине ширится воздушная тревога.

Об этом сообщает Карта воздушных тревог.

Читайте также:

Мощные взрывы в 23 октября

Сообщается, что враг атакует Одессу. В Воздушных Силах Украины сообщают, что существует ракетная угроза для Днепропетровской и Запорожской областей.

01:20:

В Воздушных Силах Украины сообщают, что есть угроза ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

Повітряна тривога в Україні 23 жовтня
Скриншот сообщения из Telegram-канала Воздушные Силы Украины

01:32:

 

Напомним, взрывы прогремели в Днепре, 22 октября, во время воздушной тревоги в 03:40. Перед этим в области предупреждали ракетную опасность.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме