Мощные взрывы в 23 октября: чем атакует враг

Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Украины

Враг не дает покоя украинцам. После часа ночи, 23 октября, произошли взрывы в Одессе. Российская Федерация применяет против Украины ночью баллистику и беспилотники. По Украине ширится воздушная тревога.

Об этом сообщает Карта воздушных тревог.

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Сообщается, что враг атакует Одессу. В Воздушных Силах Украины сообщают, что существует ракетная угроза для Днепропетровской и Запорожской областей.

01:20:

В Воздушных Силах Украины сообщают, что есть угроза ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Воздушные Силы Украины

01:32:

Напомним, взрывы прогремели в Днепре, 22 октября, во время воздушной тревоги в 03:40. Перед этим в области предупреждали ракетную опасность.