Мощные взрывы в 23 октября: чем атакует враг

Мощные взрывы раздаются в Одессе
23 октября 2023 01:15
обновлено: 01:33
Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Украины
Враг не дает покоя украинцам. После часа ночи, 23 октября, произошли взрывы в Одессе. Российская Федерация применяет против Украины ночью баллистику и беспилотники. По Украине ширится воздушная тревога.
Об этом сообщает Карта воздушных тревог.
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Мощные взрывы в 23 октября
Сообщается, что враг атакует Одессу. В Воздушных Силах Украины сообщают, что существует ракетная угроза для Днепропетровской и Запорожской областей.
01:20:
В Воздушных Силах Украины сообщают, что есть угроза ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.
01:32:
Напомним, взрывы прогремели в Днепре, 22 октября, во время воздушной тревоги в 03:40. Перед этим в области предупреждали ракетную опасность.
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