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Потужні вибухи у Дніпрі та Миргороді: ворог атакує регіон

16 жовтня 2023 00:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Потужні вибухи у Дніпрі 16 жовтня: ворожа атака
Наслідки ворожої атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог продовжує атакувати Україну дронами та ракетами. Так, у 00:32 у Дніпні та Миргороді 16 жовтня пролунали вибухи. Тим часом по всій Україні досі лунає повітряна тривога. 

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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Потужні вибухи у Дніпрі та Миргороді16 жовтня 

Повідомляється, що у Дніпрі лунають вибухи. Наша ППО зафіксувала 2 ракети над Дніпром, ймовірно Калібри та одну — на Полтавщині.  Ймовірно, Іскандер-К.

Вибухи у Дніпні 16 жовтня

Також лунають вибухи у Миргороді.

Нагадаємо, у неділю, 15 жовтня, у Запоріжжі пролунали вибухи. В області та ще низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

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