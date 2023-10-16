Потужні вибухи у Дніпрі 16 жовтня: ворожа атака

Наслідки ворожої атаки. Фото: Google

Ворог продовжує атакувати Україну дронами та ракетами. Так, у 00:32 у Дніпні та Миргороді 16 жовтня пролунали вибухи. Тим часом по всій Україні досі лунає повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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Потужні вибухи у Дніпрі та Миргороді16 жовтня

Повідомляється, що у Дніпрі лунають вибухи. Наша ППО зафіксувала 2 ракети над Дніпром, ймовірно Калібри та одну — на Полтавщині. Ймовірно, Іскандер-К.

Також лунають вибухи у Миргороді.

Нагадаємо, у неділю, 15 жовтня, у Запоріжжі пролунали вибухи. В області та ще низці регіонів оголошено повітряну тривогу.