Потужні вибухи у Дніпрі 16 жовтня: ворожа атака

Потужні вибухи у Дніпрі та Миргороді: ворог атакує регіон
16 жовтня 2023 00:33
Наслідки ворожої атаки. Фото: Google
Ворог продовжує атакувати Україну дронами та ракетами. Так, у 00:32 у Дніпні та Миргороді 16 жовтня пролунали вибухи. Тим часом по всій Україні досі лунає повітряна тривога.
Про це повідомляють Повітряні Сили України.
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Потужні вибухи у Дніпрі та Миргороді16 жовтня
Повідомляється, що у Дніпрі лунають вибухи. Наша ППО зафіксувала 2 ракети над Дніпром, ймовірно Калібри та одну — на Полтавщині. Ймовірно, Іскандер-К.
Також лунають вибухи у Миргороді.
Нагадаємо, у неділю, 15 жовтня, у Запоріжжі пролунали вибухи. В області та ще низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
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