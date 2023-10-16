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Мощные взрывы в Днепре и Миргороде: враг атакует регион

16 октября 2023 00:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мощные взрывы в Днепре 16 октября: вражеская атака
Последствия вражеской атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг продолжает атаковать Украину дронами и ракетами. Так, в 00:32 в Днепре и Миргороде 16 октября раздались взрывы. Между тем, по всей Украине до сих пор раздается воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Мощные взрывы в Днепре и Миргороде16 октября

Сообщается, что в Днепре раздаются взрывы. Наша ПВО зафиксировала 2 ракеты над Днепром, вероятно, Калибры и одну — на Полтавщине. Вероятно, Искандер-К.

Взрывы в Днепре 16 октября

Также раздаются взрывы в Миргороде.

Напомним, в воскресенье, 15 октября, в Запорожье раздались взрывы. В области и еще ряде регионов объявлена воздушная тревога.

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