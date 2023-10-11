Потужні вибухи у Харкові 11 жовтня: ворожа атака

Потужні вибухи у Харкові: ворог атакує регіон
Ворог продовжує атакувати Україну дронами та ракетами. Так, у Харкові близько 23:30 11 жовтня пролунали вибухи. Тим часом по всій Україні досі лунає повітряна тривога.
Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Потужні вибухи у Харкові 11 жовтня
Повідомляється, що у Харкові лунають вибухи.
Жителів закликали не залишати укриття до скасування повітряної тривоги.
"Увага, окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!", — написав очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, один чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний будинок. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.
Мапа повітряних тривог нині така:
23:57:
За уточненою інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по м. Харків один чоловік отримав осколкові поранення.
"Також за допомогою до медиків звернулась жінка — гостра реакція на стрес. Наразі спеціалісти надають постраждалим всю необхідну допомогу", — написав Синєгубов.
Нагадаємо, в Одесі місцеві жителі чули низку вибухів вночі, 10 жовтня. Ворог продовжує обстрілювати місто й регіон.
Також ми писали, що ворог спрямував БпЛА на Одещину, внаслідок чого вчора ввечері, 9 жовтня, в Одесі лунали вибухи. Є інформація, що це результат роботи ППО.