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Потужні вибухи у Харкові: ворог атакує регіон

11 жовтня 2023 23:35
оновлено: 23:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Потужні вибухи у Харкові 11 жовтня: ворожа атака
Наслідки ворожої атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог продовжує атакувати Україну дронами та ракетами. Так, у Харкові  близько 23:30 11 жовтня пролунали вибухи. Тим часом по всій Україні досі лунає повітряна тривога. 

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Потужні вибухи у Харкові 11 жовтня 

Повідомляється, що у Харкові лунають вибухи. 

Жителів закликали не залишати укриття до скасування повітряної тривоги.

"Увага, окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!", — написав очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

 

За попередньою інформацією, один чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний будинок. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.

Вибухи у Харкові 11 жовтня

Мапа повітряних тривог нині така:

Карта тривог 11 жовтня

23:57:

За уточненою інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по м. Харків один чоловік отримав осколкові поранення.

"Також за допомогою до медиків звернулась жінка — гостра реакція на стрес. Наразі спеціалісти надають постраждалим всю необхідну допомогу", — написав Синєгубов.

Вибухи у Харкові 11 жовтня

Нагадаємо, в Одесі місцеві жителі чули низку вибухів вночі, 10 жовтня. Ворог продовжує обстрілювати місто й регіон.

Також ми писали, що ворог спрямував БпЛА на Одещину, внаслідок чого вчора ввечері, 9 жовтня, в Одесі лунали вибухи. Є інформація, що це результат роботи ППО.

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