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Мощные взрывы в Харькове: враг атакует регион

11 октября 2023 23:35
обновлено: 23:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мощные взрывы в Харькове 11 октября: вражеская атака
Последствия вражеской атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг продолжает атаковать Украину дронами и ракетами. Так, в Харькове около 23:30 11 октября раздались взрывы. Между тем, по всей Украине до сих пор раздается воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Мощные взрывы в Харькове 11 октября

Сообщается, что в Харькове раздаются взрывы.

Жителей призвали не покидать укрытие до отмены воздушной тревоги.

"Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!", — написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

 

По предварительной информации, один человек получил ранения. Поврежден частный дом. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется.

Взрывы в Харькове 11 октября

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта тревог 11 октября

23:57:

По уточненной информации экстренной медицинской помощи, в результате удара оккупантов по Харькову один человек получил осколочные ранения.

"Также за помощью к медикам обратилась женщина — острая реакция на стресс. Специалисты оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — написал Синегубов.

Вибухи у Харкові 11 жовтня

Напомним, в Одессе местные жители слышали череду взрывов ночью, 10 октября. Враг продолжает обстреливать город и регион.

Также мы писали, что враг направил БпЛА в Одесскую область, в результате чего вчера вечером, 9 октября, в Одессе раздавались взрывы. Есть информация, что это результат работы ПВО.

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