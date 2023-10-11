Мощные взрывы в Харькове 11 октября: вражеская атака

Последствия вражеской атаки. Фото: Google

Враг продолжает атаковать Украину дронами и ракетами. Так, в Харькове около 23:30 11 октября раздались взрывы. Между тем, по всей Украине до сих пор раздается воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сообщается, что в Харькове раздаются взрывы.

Жителей призвали не покидать укрытие до отмены воздушной тревоги.

"Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!", — написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По предварительной информации, один человек получил ранения. Поврежден частный дом. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

23:57:

По уточненной информации экстренной медицинской помощи, в результате удара оккупантов по Харькову один человек получил осколочные ранения.

"Также за помощью к медикам обратилась женщина — острая реакция на стресс. Специалисты оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — написал Синегубов.

Напомним, в Одессе местные жители слышали череду взрывов ночью, 10 октября. Враг продолжает обстреливать город и регион.

Также мы писали, что враг направил БпЛА в Одесскую область, в результате чего вчера вечером, 9 октября, в Одессе раздавались взрывы. Есть информация, что это результат работы ПВО.