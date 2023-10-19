Вибухи у зараз у Миколаєві 19 жовтня: ворожа атака

Наслідки ворожої атаки у місті. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Близько першої ночі, 19 жовтня, у Миколаєві лунають потужні вибухи. Ворог не припиняє закидати країну ракетами. Повітряна тривога досі лунає у кількох регіонах України.

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Повідомляється, що два потужнх вибухи пролунали у Миколаєві. Небезпека залишається.

"Миколаїв — 2 вибухи! Зʼясовуємо. Офіційну інформацію надам", — написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича

01:16:

Повітряні Сили України повідомили про відбій повітряної тривоги в усіх областях.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

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