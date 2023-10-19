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Потужні вибухи у Миколаєві, ворог закидає регіон ракетами

19 жовтня 2023 01:10
оновлено: 01:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у зараз у Миколаєві 19 жовтня: ворожа атака
Наслідки ворожої атаки у місті. Фото ілюстративне: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько першої ночі, 19 жовтня, у Миколаєві лунають потужні вибухи. Ворог не припиняє закидати країну ракетами. Повітряна тривога досі лунає у кількох регіонах України. 

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

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Вибухи у Миколаєві зараз 19 жовтня

Повідомляється, що два потужнх вибухи пролунали у Миколаєві. Небезпека залишається.

"Миколаїв — 2 вибухи! Зʼясовуємо. Офіційну інформацію надам", — написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

Вибухи у Миколаєві вночі 19 жовтня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича

01:16:

Повітряні Сили України повідомили про відбій повітряної тривоги в усіх областях.

Повітряна тривога вночі 19 жовтня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

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