Взрывы сейчас в Николаеве 19 октября: вражеская атака

Последствия вражеской атаки в городе. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Около часа ночи, 19 октября, в Николаеве раздаются мощные взрывы. Враг не перестает забрасывать страну ракетами. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Сообщается, что два мощных взрыва прогремели в Николаеве. Опасность остается.

"Николаев — 2 взрыва! Выясняем. Официальную информацию предоставим", — написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Александра Сенкевича

01:16:

Воздушные Силы Украины сообщили об отбое воздушной тревоги во всех областях.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Воздушные Силы ВСУ

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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