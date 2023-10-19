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Мощные взрывы в Николаеве, враг забрасывает регион ракетами

19 октября 2023 01:10
обновлено: 01:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы сейчас в Николаеве 19 октября: вражеская атака
Последствия вражеской атаки в городе. Фото иллюстративное: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около часа ночи, 19 октября, в Николаеве раздаются мощные взрывы. Враг не перестает забрасывать страну ракетами. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Взрывы в Николаеве сейчас 19 октября

Сообщается, что два мощных взрыва прогремели в Николаеве. Опасность остается.

"Николаев — 2 взрыва! Выясняем. Официальную информацию предоставим", — написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Взрывы в Николаеве ночью 19 октября
Скриншот сообщения из Telegram-канала Александра Сенкевича

01:16:

Воздушные Силы Украины сообщили об отбое воздушной тревоги во всех областях.

Воздушная тревога ночью 19 октября
Скриншот сообщения из Telegram-канала Воздушные Силы ВСУ

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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