Вибухи у Миргороді 7 жовтня: ворожа атака

Наслідки ворожої атаки. Фото: Google

Близько опівночі 7 жовтня у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку ворога. У кількох областях України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Моніторингові канали заявляють, що дуже гучно у Миргороді.

За даними Повітряних сил, сигнал повітряної тривоги оголошено в Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

За кілька хвилин почалися відбої повітряної тривоги.

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У Полтавській ОВА повідомили, що зараз перевіряється інформація щодо ворожих влучань.

"Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі Полтавської області. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується. Попередньо без постраждалих", — написали в ОВА.

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська завдали удар по Харкову, є загиблі та поранені. Станом на 13.55 стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 30 осіб.

Внаслідок ракетної атаки на центральну зону Харкова вранці загинули двоє людей: 10-річний хлопчик та 67-річна жінка.