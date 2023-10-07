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Потужний вибух у Миргороді: що відомо

7 жовтня 2023 00:20
оновлено: 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Миргороді 7 жовтня: ворожа атака
Наслідки ворожої атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько опівночі 7 жовтня у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку ворога. У кількох областях України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Укрінформ

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Моніторингові канали заявляють, що дуже гучно у  Миргороді. 

Повітряна тривога 7 жовтня

За даними Повітряних сил, сигнал повітряної тривоги оголошено в Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. 

За кілька хвилин почалися відбої повітряної тривоги. 

Повітряна тривога 7 жовтня

00:42:

 У Полтавській ОВА повідомили, що зараз перевіряється інформація щодо ворожих влучань.

"Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі Полтавської області. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується. Попередньо без постраждалих", — написали в ОВА.

Вибух у Миргороді 7 жовтня

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська завдали удар по Харкову, є загиблі та поранені. Станом на 13.55 стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 30 осіб.

Внаслідок ракетної атаки на центральну зону Харкова вранці загинули двоє людей: 10-річний хлопчик та 67-річна жінка.

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