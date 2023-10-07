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Мощный взрыв в Миргороде: что известно

7 октября 2023 00:20
обновлено: 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Миргороде 7 октября: вражеская атака
Последствия вражеской атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около полуночи 7 октября в Миргороде Полтавской области раздался взрыв. Ранее Воздушные Силы Украины предупреждали о возможной атаке противника. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Укринформ.

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Воздушная тревога 7 октября

По данным воздушных сил, сигнал воздушной тревоги объявлен в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Через несколько минут начались отбои воздушной тревоги.

Воздушная тревога 7 октября

00:42:

В Полтавской ОВА сообщили, что сейчас проверяется информация по попаданиям.

"Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе Полтавской области. Информация о вражеских попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре выясняется. Предварительно без пострадавших", — написали в ОВА.

Вибух у Миргороді 7 жовтня

Напомним, 6 октября российские войска нанесли удар по Харькову, есть погибшие и раненые. По состоянию на 13:55 стало известно, что количество раненых увеличилось до 30 человек.

В результате ракетной атаки на центральную зону Харькова утром погибли два человека: 10-летний мальчик и 67-летняя женщина.

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