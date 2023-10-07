Взрывы в Миргороде 7 октября: вражеская атака

Мощный взрыв в Миргороде: что известно
Около полуночи 7 октября в Миргороде Полтавской области раздался взрыв. Ранее Воздушные Силы Украины предупреждали о возможной атаке противника. В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Укринформ.
Взрыв в Миргороде сегодня 7 октября
Мониторинговые каналы заявляют, что очень шумно в Миргороде.
По данным воздушных сил, сигнал воздушной тревоги объявлен в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.
Через несколько минут начались отбои воздушной тревоги.
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В Полтавской ОВА сообщили, что сейчас проверяется информация по попаданиям.
"Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе Полтавской области. Информация о вражеских попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре выясняется. Предварительно без пострадавших", — написали в ОВА.
Напомним, 6 октября российские войска нанесли удар по Харькову, есть погибшие и раненые. По состоянию на 13:55 стало известно, что количество раненых увеличилось до 30 человек.
В результате ракетной атаки на центральную зону Харькова утром погибли два человека: 10-летний мальчик и 67-летняя женщина.