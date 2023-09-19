Вибухи в Кривому Розі сьогодні, 19 вересня: удар безпілотників

Дим підіймається вгору після вибуху. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 19 вересня, ворог дістався й Кривого Рогу Дніпропетровської області, там гримлять сильні вибухи. Повітряна тривога, яка розпочалася близько півночі, продовжується.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Кривому Розі сьогодні, 19 вересня

Оновлено 03:20. У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, було чути вибух.

Також це підтверджує й голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — зазначив він.

Джерело: t.me/vilkul

Оновлено 03:24. Зараз в більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Ворожі БпЛА досі маневрують повітряним простором країни.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Одесі чути сильні вибухи сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо, працюють сили ППО по "шахедах". В області та на значній частині території України триває повітряна тривога.

Також ми писали, що РФ не припиняє обстріли Харківської області. Так, в регіоні сьогодні вночі, 19 вересня, знову лунають вибухи. Небезпека повторного удару триває.

Додамо, що на тлі повітряної тривоги лунають вибухи в Миколаївській області сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо працює ППО по цілях.