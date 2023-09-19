Вибухи в Кривому Розі сьогодні, 19 вересня: удар безпілотників

Потужні вибухи в Кривому Розі: удар безпілотників
Сьогодні вночі, 19 вересня, ворог дістався й Кривого Рогу Дніпропетровської області, там гримлять сильні вибухи. Повітряна тривога, яка розпочалася близько півночі, продовжується.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Кривому Розі сьогодні, 19 вересня
Оновлено 03:20. У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, було чути вибух.
Також це підтверджує й голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — зазначив він.
Оновлено 03:24. Зараз в більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Ворожі БпЛА досі маневрують повітряним простором країни.
Нагадаємо, що в Одесі чути сильні вибухи сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо, працюють сили ППО по "шахедах". В області та на значній частині території України триває повітряна тривога.
Також ми писали, що РФ не припиняє обстріли Харківської області. Так, в регіоні сьогодні вночі, 19 вересня, знову лунають вибухи. Небезпека повторного удару триває.
Додамо, що на тлі повітряної тривоги лунають вибухи в Миколаївській області сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо працює ППО по цілях.