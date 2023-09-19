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Мощные взрывы в Кривом Роге: удар беспилотников

19 сентября 2023 03:19
обновлено: 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Кривом Роге сегодня, 19 сентября: удар беспилотников
Дым поднимается вверх после взрыва. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 19 сентября, враг добрался и до Кривого Рога Днепропетровской области, там гремят сильные взрывы. Воздушная тревога, начавшаяся около полуночи, продолжается.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Кривом Роге сегодня, 19 сентября

Обновлено 03:20. В Кривом Роге на Днепропетровщине был слышен взрыв.

Также это подтверждает и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — отметил он.

Взрыв в Кривом Роге
Источник: t.me/vilkul

Обновлено 03:24. Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Вражеские БпЛА все еще маневрируют воздушным пространством страны.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 19 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Одессе слышны сильные взрывы сегодня ночью, 19 сентября. Предварительно работают силы ПВО по "шахедам". В области и значительной части территории Украины продолжается воздушная тревога.

Также мы писали, что РФ не прекращает обстрелы Харьковской области. Так, в регионе сегодня ночью, 19 сентября, снова раздаются взрывы. Опасность повторного удара продолжается.

Добавим, что на фоне воздушной тревоги раздаются взрывы в Николаевской области сегодня ночью, 19 сентября. Предварительно работает ПВО по целям.

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