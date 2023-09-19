Взрывы в Кривом Роге сегодня, 19 сентября: удар беспилотников

Мощные взрывы в Кривом Роге: удар беспилотников
Сегодня ночью, 19 сентября, враг добрался и до Кривого Рога Днепропетровской области, там гремят сильные взрывы. Воздушная тревога, начавшаяся около полуночи, продолжается.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Кривом Роге сегодня, 19 сентября
Обновлено 03:20. В Кривом Роге на Днепропетровщине был слышен взрыв.
Также это подтверждает и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — отметил он.
Обновлено 03:24. Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Вражеские БпЛА все еще маневрируют воздушным пространством страны.
Напомним, что в Одессе слышны сильные взрывы сегодня ночью, 19 сентября. Предварительно работают силы ПВО по "шахедам". В области и значительной части территории Украины продолжается воздушная тревога.
Также мы писали, что РФ не прекращает обстрелы Харьковской области. Так, в регионе сегодня ночью, 19 сентября, снова раздаются взрывы. Опасность повторного удара продолжается.
Добавим, что на фоне воздушной тревоги раздаются взрывы в Николаевской области сегодня ночью, 19 сентября. Предварительно работает ПВО по целям.