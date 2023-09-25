Потужні вибухи у Кривому Розі 25 вересня: ракетна атака

Бійці ЗСУ збивають ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує закидати Україну ракетами. Так, у Кривому Розі після першої ночі 25 вересня пролунали вибухи. Тим часом по всій Україні досі лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Потужні вибухи у Кривому Розі 25 вересня

Повідомляється, що у Кривому Розі лунають вибухи.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію ворожих ракет типу "Калібр" у напрямку міста. Їхні російські загарбники запустили по території України з акваторії Чорного моря.

Жителів Кривого Рогу закликали не залишати укриття до скасування повітряної тривоги.

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У Повітряних силах України повідомили, що почалися відбої по областях. Тож мапа повітряних тривог нині така:

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня ворог не полишає українців у спокої. По Україні цілять ракетами. Внаслідок цього мешканці Одеси чують сильні вибухи.