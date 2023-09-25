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Потужні вибухи у Кривому розі: ворог закидає регіон ракетами

25 вересня 2023 01:18
оновлено: 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Потужні вибухи у Кривому Розі 25 вересня: ракетна атака
Бійці ЗСУ збивають ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог продовжує закидати Україну ракетами. Так, у Кривому Розі після першої ночі 25 вересня пролунали вибухи. Тим часом по всій Україні досі лунає повітряна тривога. 

Про це повідомляє "Суспільне".

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Потужні вибухи у Кривому Розі 25 вересня

Повідомляється, що у Кривому Розі лунають вибухи. 

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію ворожих ракет типу "Калібр" у напрямку міста. Їхні російські загарбники запустили по території України з акваторії Чорного моря.

Жителів Кривого Рогу закликали не залишати укриття до скасування повітряної тривоги.

01.16: 

У Повітряних силах України повідомили, що почалися відбої по областях. Тож мапа повітряних тривог нині така:

Карта тривог 25 вересня

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня ворог не полишає українців у спокої. По Україні цілять ракетами. Внаслідок цього мешканці Одеси чують сильні вибухи.

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