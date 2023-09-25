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Мощные взрывы в Кривом Роге: враг забрасывает регион ракетами

25 сентября 2023 01:18
обновлено: 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мощные взрывы в Кривом Роге 25 сентября: ракетная атака
Бойцы ВСУ сбивают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг продолжает забрасывать Украину ракетами. Так, в Кривом Роге после часа ночи 25 сентября прогремели взрывы. Между тем, по всей Украине до сих пор раздается воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Мощные взрывы в Кривом Роге 25 сентября

Сообщается, что в Кривом Роге раздаются взрывы.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о фиксации вражеских ракет типа "Калибр" в направлении города. Их российские захватчики запустили по территории Украины из акватории Черного моря.

Жителей Кривого Рога призвали не покидать укрытие до отмены воздушной тревоги.

01.16:

В Воздушных силах Украины сообщили, что начались отбои по областям. Так что карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта тревог 25 сентября

Напомним, сегодня, 25 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. По Украине целятся ракетами. В результате жители Одессы слышат сильные взрывы.

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