Мощные взрывы в Кривом Роге 25 сентября: ракетная атака

Бойцы ВСУ сбивают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ

Враг продолжает забрасывать Украину ракетами. Так, в Кривом Роге после часа ночи 25 сентября прогремели взрывы. Между тем, по всей Украине до сих пор раздается воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Сообщается, что в Кривом Роге раздаются взрывы.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о фиксации вражеских ракет типа "Калибр" в направлении города. Их российские захватчики запустили по территории Украины из акватории Черного моря.

Жителей Кривого Рога призвали не покидать укрытие до отмены воздушной тревоги.

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В Воздушных силах Украины сообщили, что начались отбои по областям. Так что карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, сегодня, 25 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. По Украине целятся ракетами. В результате жители Одессы слышат сильные взрывы.