Тривога досі триває зараз 26 листопада — куди прямують безпілотники

Повітряна тривога досі триває — куди прямують безпілотники
26 листопада 2023 01:45
оновлено: 01:50
Безпілотники летять нічним небом. Фото: NTA
Повітряна тривога в Україні зараз, 26 листопада, триває вже близько 5 годин. В багатьох областях пролунав відбій небезпеки, однак в Київській, Черкаській та Полтавській досі хазяйнують "шахеди". Полювання на ворожі цілі триває.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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