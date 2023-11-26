Тривога досі триває зараз 26 листопада — куди прямують безпілотники

Безпілотники летять нічним небом. Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні зараз, 26 листопада, триває вже близько 5 годин. В багатьох областях пролунав відбій небезпеки, однак в Київській, Черкаській та Полтавській досі хазяйнують "шахеди". Полювання на ворожі цілі триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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