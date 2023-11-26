Тревога до сих пор продолжается сейчас 26 ноября — куда направляются беспилотники

Беспилотники летят по ночному небу. Фото: NTA

Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 ноября, длится около 5 часов. Во многих областях раздался отбой опасности , однако в Киевской, Черкасской и Полтавской до сих пор хозяйничают "шахеды". Охота на враждебные цели продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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