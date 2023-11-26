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Воздушная тревога продолжается — куда направляются беспилотники

26 ноября 2023 01:45
обновлено: 01:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Тревога до сих пор продолжается сейчас 26 ноября — куда направляются беспилотники
Беспилотники летят по ночному небу. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 ноября, длится около 5 часов. Во многих областях раздался отбой опасности , однако в Киевской, Черкасской и Полтавской до сих пор хозяйничают "шахеды". Охота на враждебные цели продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Новость дополняется...

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