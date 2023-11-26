Тревога до сих пор продолжается сейчас 26 ноября — куда направляются беспилотники

Воздушная тревога продолжается — куда направляются беспилотники
26 ноября 2023 01:45
обновлено: 01:50
Беспилотники летят по ночному небу. Фото: NTA
Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 ноября, длится около 5 часов. Во многих областях раздался отбой опасности , однако в Киевской, Черкасской и Полтавской до сих пор хозяйничают "шахеды". Охота на враждебные цели продолжается.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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