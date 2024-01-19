Повітряна тривога зараз 19 січня — які області в небезпеці ракетного обстрілу

Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 19 січня, охопила східні та деякі центральні області. Небезпека почала ширитись близько 03:05. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 19 січня

Військові попереджають про ракетну небезпеку в Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Також "почервоніла" Донецька.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...