Повітряна тривога зараз 19 січня — які області в небезпеці ракетного обстрілу

Повітряна тривога лунає в низці областей — загроза ракетного удару
19 січня 2024 03:06
оновлено: 03:13
Запуск ракети в нічне небо. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз, 19 січня, охопила східні та деякі центральні області. Небезпека почала ширитись близько 03:05. Є загроза ракетного удару.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Читайте також:
Повітряна тривога зараз 19 січня
Військові попереджають про ракетну небезпеку в Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Також "почервоніла" Донецька.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!