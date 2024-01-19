Воздушная тревога сейчас 19 января — какие области в опасности ракетного обстрела

Воздушная тревога раздается в ряде областей — угроза ракетного удара
19 января 2024 03:06
обновлено: 03:13
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
Воздушная тревога на Украине сейчас, 19 января, охватила восточные и некоторые центральные области. Опасность начала распространяться около 03:05. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Читайте также:
Воздушная тревога сейчас 19 января
Военные предупреждают ракетную опасность в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также покраснела Донецка.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!