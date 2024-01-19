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Воздушная тревога раздается в ряде областей — угроза ракетного удара

19 января 2024 03:06
обновлено: 03:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 19 января — какие области в опасности ракетного обстрела
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога на Украине сейчас, 19 января, охватила восточные и некоторые центральные области. Опасность начала распространяться около 03:05. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Воздушная тревога сейчас 19 января

Военные предупреждают ракетную опасность в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также покраснела Донецка.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 19 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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