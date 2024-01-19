Воздушная тревога сейчас 19 января — какие области в опасности ракетного обстрела

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога на Украине сейчас, 19 января, охватила восточные и некоторые центральные области. Опасность начала распространяться около 03:05. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 19 января

Военные предупреждают ракетную опасность в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также покраснела Донецка.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...