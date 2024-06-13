Повітряна тривога ввечері 13 червня — чим атакує Росія

Працює ППО по ворожих цілях. Ілюстративне фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 13 червня охопила східні та південно-східні області, зокрема Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та інші. Небезпека поширилась у зв'язку з ударними безпілотниками, які запустила Росія.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога ввечері 13 червня

За даними українських військових, кілька груп БпЛА рухаються з південного сходу в бік Дніпропетровської області, з окупованої частини Херсонської — в бік Миколаївської, а також з окупованих територій Запорізької області — на південний захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила такі області:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...