Повітряна тривога ввечері 13 червня — чим атакує Росія

Повітряна тривога охопила Україну — чим атакує Росія
13 червня 2024 23:03
оновлено: 23:10
Працює ППО по ворожих цілях. Ілюстративне фото: REUTERS
Повітряна тривога в Україні зараз 13 червня охопила східні та південно-східні області, зокрема Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та інші. Небезпека поширилась у зв'язку з ударними безпілотниками, які запустила Росія.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.
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За даними українських військових, кілька груп БпЛА рухаються з південного сходу в бік Дніпропетровської області, з окупованої частини Херсонської — в бік Миколаївської, а також з окупованих територій Запорізької області — на південний захід.
Таким чином повітряна тривога охопила такі області:
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