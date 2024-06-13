Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога охопила Україну — чим атакує Росія arrow

Повітряна тривога охопила Україну — чим атакує Росія

13 червня 2024 23:03
оновлено: 23:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога ввечері 13 червня — чим атакує Росія
Працює ППО по ворожих цілях. Ілюстративне фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 13 червня охопила східні та південно-східні області, зокрема Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та інші. Небезпека поширилась у зв'язку з ударними безпілотниками, які запустила Росія.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога ввечері 13 червня

За даними українських військових, кілька груп БпЛА рухаються з південного сходу в бік Дніпропетровської області, з окупованої частини Херсонської — в бік Миколаївської, а також з окупованих територій Запорізької області — на південний захід.

Повітряна тривога ввечері 13 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила такі області:

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 13 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

війна
війна в Україні
повітряна тривога
окупанти
обстріли
безпілотники
атака
небезпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна