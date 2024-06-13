Воздушная тревога вечером 13 июня — чем атакует Россия

Воздушная тревога охватила Украину — чем атакует Россия
13 июня 2024 23:03
обновлено: 23:10
Работает ПВО по вражеским целям. Иллюстративное фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине сейчас 13 июня охватила восточные и юго-восточные области, в частности, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую и другие. Опасность распространилась в связи с запущенными Россией ударными беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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По данным украинских военных, несколько групп БПЛА двигаются с юго-востока в сторону Днепропетровской области, из оккупированной части Херсонской — в сторону Николаевской, а также с оккупированных территорий Запорожской области — на юго-запад.
Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:
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