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Воздушная тревога охватила Украину — чем атакует Россия

13 июня 2024 23:03
обновлено: 23:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога вечером 13 июня — чем атакует Россия
Работает ПВО по вражеским целям. Иллюстративное фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 13 июня охватила восточные и юго-восточные области, в частности, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую и другие. Опасность распространилась в связи с запущенными Россией ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога вечером 13 июня

По данным украинских военных, несколько групп БПЛА двигаются с юго-востока в сторону Днепропетровской области, из оккупированной части Херсонской — в сторону Николаевской, а также с оккупированных территорий Запорожской области — на юго-запад.

Воздушная тревога вечером 13 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 13 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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