Воздушная тревога вечером 13 июня — чем атакует Россия

Работает ПВО по вражеским целям. Иллюстративное фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас 13 июня охватила восточные и юго-восточные области, в частности, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую и другие. Опасность распространилась в связи с запущенными Россией ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога вечером 13 июня

По данным украинских военных, несколько групп БПЛА двигаются с юго-востока в сторону Днепропетровской области, из оккупированной части Херсонской — в сторону Николаевской, а также с оккупированных территорий Запорожской области — на юго-запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...