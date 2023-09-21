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Повітряна тривога охопила всю Україну: рій ракет над областями

21 вересня 2023 05:47
оновлено: 05:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охопила всю Україну: рій ракет над областями
Мапа повітряних тривог в Україні 21 вересня. Фото: alerts.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога, яка розпочалася о четвертій ранку, триває. Сьогодні, 21 вересня, українські військові попереджають про загрозу ракетного удару по всій території країни.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 05:49. Ворожі ракети рухають повітряним простором України, постійно змінюючи напрямок. З останніх новин — цілі прямують на захід.

Мапа повітряних тривог в Україні 21 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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