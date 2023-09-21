Повітряна тривога охопила всю Україну: рій ракет над областями

Мапа повітряних тривог в Україні 21 вересня. Фото: alerts.in.ua

Повітряна тривога, яка розпочалася о четвертій ранку, триває. Сьогодні, 21 вересня, українські військові попереджають про загрозу ракетного удару по всій території країни.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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