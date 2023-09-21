Воздушная тревога охватила всю Украину: рой ракет над областями
21 сентября 2023 05:47
обновлено: 05:51
Карта воздушных тревог в Украине 21 сентября. Фото: alerts.in.ua
Воздушная тревога, которая началась в четыре утра, продолжается. Сегодня 21 сентября украинские военные предупреждают об угрозе ракетного удара по всей территории страны.
Об этом сообщают воздушные силы.
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