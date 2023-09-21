Воздушная тревога охватила всю Украину: рой ракет над областями

Карта воздушных тревог в Украине 21 сентября. Фото: alerts.in.ua

Воздушная тревога, которая началась в четыре утра, продолжается. Сегодня 21 сентября украинские военные предупреждают об угрозе ракетного удара по всей территории страны.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 05:49. Вражеские ракеты двигают по воздушному пространству Украины, постоянно меняя направление. Из последних новостей — цели направляются на мероприятие.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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