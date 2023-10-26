Повітряна тривога зараз 26 жовтня — які області попередили про небезпеку

Повітряна тривога охоплює країну — які області попередили про небезпеку
Повітряна тривога в Україні зараз, 26 жовтня, охоплює регіони один за одним. Військові сповістили про небезпеку о 00:13 у Донецькій та Запорізькій областях, яка станом на 00:39 поширилась на інші регіони. Є загроза авіаційного озброєння.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Повітряна тривога зараз 26 жовтня
Оновлено 00:43. За даними військових, повітряну тривогу оголосили в Миколаївській та Херсонській областях.
Раніше Повітряні сили попереджали про "загрозу застосування авіаційного озброєння".
"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів!" — зазначили військові.
Таким чином мапа повітряних тривог має такий вигляд — серед "почервонілих" областей:
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Донецька.
Нагадаємо, що вночі, 25 жовтня, російські окупанти атакували Хмельницьку область безпілотниками. У Славутській громаді внаслідок удару є значні пошкодження.
Також ми писали, що в ДСНС показали фото наслідків ворожої атаки на Хмельниччину.
Додамо, що в Укренерго розповіли, до якого сценарію готуються українські енергетики взимку. Стало відомо, наскільки енергосистема готова до нових ракетних обстрілів.
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