Повітряна тривога зараз 26 жовтня — які області попередили про небезпеку

Ракети злітають у нічне небо. Фото: SPUTNIK

Повітряна тривога в Україні зараз, 26 жовтня, охоплює регіони один за одним. Військові сповістили про небезпеку о 00:13 у Донецькій та Запорізькій областях, яка станом на 00:39 поширилась на інші регіони. Є загроза авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Повітряна тривога зараз 26 жовтня

Оновлено 00:43. За даними військових, повітряну тривогу оголосили в Миколаївській та Херсонській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Раніше Повітряні сили попереджали про "загрозу застосування авіаційного озброєння".

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів!" — зазначили військові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином мапа повітряних тривог має такий вигляд — серед "почервонілих" областей:

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька,

Донецька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі, 25 жовтня, російські окупанти атакували Хмельницьку область безпілотниками. У Славутській громаді внаслідок удару є значні пошкодження.

Також ми писали, що в ДСНС показали фото наслідків ворожої атаки на Хмельниччину.

Додамо, що в Укренерго розповіли, до якого сценарію готуються українські енергетики взимку. Стало відомо, наскільки енергосистема готова до нових ракетних обстрілів.