Воздушная тревога сейчас 26 октября – какие области предупредили об опасности

Воздушная тревога охватывает страну – какие области предупредили об опасности
Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 октября, охватывает регионы один за другим. Военные известили об опасности в 00:13 в Донецкой и Запорожской областях, которая на 00:39 распространилась на другие регионы. Есть угроза авиационного вооружения.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Воздушная тревога сейчас 26 октября
Обновлено 00:43. По данным военных, воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Херсонской областях.
Ранее Воздушные силы предупреждали об "угрозе применения авиационного вооружения".
"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!" — отметили военные.
Таким образом, карта воздушных тревог выглядит так — среди "покрасневших" областей:
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Донецкая.
Напомним, что ночью, 25 октября, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область беспилотниками. В Славутской общине в результате удара есть значительные повреждения.
Также мы писали, что в ГСЧС показали фото последствий вражеской атаки на Хмельнитчину.
Добавим, что в Укрэнерго рассказали, к какому сценарию готовятся украинские энергетики зимой. Стало известно, насколько энергосистема готова к новым ракетным обстрелам.
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