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Воздушная тревога охватывает страну – какие области предупредили об опасности

26 октября 2023 00:42
обновлено: 03:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 26 октября – какие области предупредили об опасности
Ракеты взлетают в ночное небо. Фото: SPUTNIK
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 октября, охватывает регионы один за другим. Военные известили об опасности в 00:13 в Донецкой и Запорожской областях, которая на 00:39 распространилась на другие регионы. Есть угроза авиационного вооружения.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Воздушная тревога сейчас 26 октября

Обновлено 00:43. По данным военных, воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Херсонской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Ранее Воздушные силы предупреждали об "угрозе применения авиационного вооружения".

"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов!" — отметили военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, карта воздушных тревог выглядит так — среди "покрасневших" областей:

  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Запорожская,
  • Донецкая.
Карта воздушных тревога в Украине сегодня 26 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью, 25 октября, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область беспилотниками. В Славутской общине в результате удара есть значительные повреждения.

Также мы писали, что в ГСЧС показали фото последствий вражеской атаки на Хмельнитчину.

Добавим, что в Укрэнерго рассказали, к какому сценарию готовятся украинские энергетики зимой. Стало известно, насколько энергосистема готова к новым ракетным обстрелам.

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