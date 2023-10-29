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Повітряна тривога охоплює країну — яким областям слід бути на сторожі

29 жовтня 2023 04:02
оновлено: 04:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охоплює країну — яким областям слід бути на сторожі
Безпілотник летить у небі. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 29 жовтня, охопила кілька регіонів. Області почали "червоніти" близько 03:00 ночі. Наразі небезпека оголошена в Вінницькій, Хмельницькій, та інших областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 04:03. Військові повідомляють про рух БпЛА в напрямку Хмельницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також у Хмельницькій ОВА раніше попереджали про небезпеку атаки безпілотників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Хмельницької ОВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Хмельницької ОВА

В Україні повітряну тривогу оголосили в Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:13. Небезпека охопила й Тернопільську область.

Новина доповнюється...

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