Воздушная тревога охватывает страну - каким областям следует быть на страже
29 октября 2023 04:02
обновлено: 04:14
Беспилотник улетает в небе. Фото: mil.in.ua
Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 октября, охватила несколько регионов. Области начали "краснеть" около 03:00 ночи. В настоящее время опасность объявлена в Винницкой, Хмельницкой и других областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Обновлено 04:03. Военные сообщают о движении БпЛА в направлении Хмельницкой области.
Также в Хмельницкой ОВАе ранее предупреждали об опасности атаки беспилотников.
В Украине воздушная тревога была объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.
Обновлено 04:13. Опасность охватила и Тернопольская область.
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