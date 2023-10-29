Воздушная тревога охватывает страну - каким областям следует быть на страже

Беспилотник улетает в небе. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 октября, охватила несколько регионов. Области начали "краснеть" около 03:00 ночи. В настоящее время опасность объявлена в Винницкой, Хмельницкой и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 04:03. Военные сообщают о движении БпЛА в направлении Хмельницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также в Хмельницкой ОВАе ранее предупреждали об опасности атаки беспилотников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Хмельницкой ОВА

В Украине воздушная тревога была объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:13. Опасность охватила и Тернопольская область.

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