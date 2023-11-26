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Повітряна тривога охоплює країну — негода не зупиняє ракети

26 листопада 2023 23:43
оновлено: 23:47
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охоплює країну — негода не зупиняє ракети
Ракети летять у нічному небі. Фото: SPUTNIK
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 26 листопада, близько 23:40 шириться південними областями. Є загрозу ракетного удару в Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Українські захисники попереджають про ракетну небезпеку в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривога в Україні сьогодні, 26 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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