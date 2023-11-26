Повітряна тривога охоплює країну — негода не зупиняє ракети
26 листопада 2023 23:43
оновлено: 23:47
Ракети летять у нічному небі. Фото: SPUTNIK
Повітряна тривога в Україні зараз, 26 листопада, близько 23:40 шириться південними областями. Є загрозу ракетного удару в Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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