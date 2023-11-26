Воздушная тревога охватывает страну — ненастье не останавливает ракеты
Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 ноября, около 23:40 распространяется по южным областям. Есть угроза ракетного удара в Днепропетровской, Запорожской и других областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Украинские защитники предупреждают о ракетной опасности в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
Обновлено 23:54. Ракетная опасность распространилась и в Кировоградскую область.
Между тем, по данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", выявлен тип ракеты - Х-59.
Обновлено 00:16. "Ванек" сообщает, что ракета прекратила свое существование. Однако угроза остается, потому что СУ-34 еще на позиции.
В то же время, воздушная тревога сохраняется в "красных" областях.
Обновлено 00:20. Силы обороны юга Украины предупреждают о повторном пуске ракеты Х-59 в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.
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