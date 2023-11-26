Воздушная тревога охватывает страну — ненастье не останавливает ракеты

Ракеты улетают в ночном небе. Фото: SPUTNIK

Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 ноября, около 23:40 распространяется по южным областям. Есть угроза ракетного удара в Днепропетровской, Запорожской и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Украинские защитники предупреждают о ракетной опасности в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:54. Ракетная опасность распространилась и в Кировоградскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Между тем, по данным мониторингового паблика "Николаевский Ванек", выявлен тип ракеты - Х-59.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 00:16. "Ванек" сообщает, что ракета прекратила свое существование. Однако угроза остается, потому что СУ-34 еще на позиции.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

В то же время, воздушная тревога сохраняется в "красных" областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:20. Силы обороны юга Украины предупреждают о повторном пуске ракеты Х-59 в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

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