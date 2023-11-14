Повітряна тривога охоплює країну — в яких областях "шахеди"

Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз, 14 листопада, продовжує лунати в низці областей. До цього небезпека довгий час зберігалась у Хмельницькій та Вінницькій областях, однак станом на 02:10 поширилась далі. Причиною загрози є ворожі безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:22. За даними моніторингового каналу "Николаевский Ванек", БпЛА наближаються до Старкону.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряна тривога наразі охопила низку західних областей та одну центральну, зокрема:

Чернівецьку,

Тернопільську,

Хмельницьку,

Вінницьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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