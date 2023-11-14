Повітряна тривога охоплює країну — в яких областях "шахеди"
Повітряна тривога в Україні зараз, 14 листопада, продовжує лунати в низці областей. До цього небезпека довгий час зберігалась у Хмельницькій та Вінницькій областях, однак станом на 02:10 поширилась далі. Причиною загрози є ворожі безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Оновлено 02:12. Українські військові попереджають про загрозу застосування безпілотників у Чернівецькій області.
Оновлено 02:22. За даними моніторингового каналу "Николаевский Ванек", БпЛА наближаються до Старкону.
Повітряна тривога наразі охопила низку західних областей та одну центральну, зокрема:
- Чернівецьку,
- Тернопільську,
- Хмельницьку,
- Вінницьку.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!