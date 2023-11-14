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Повітряна тривога охоплює країну — в яких областях "шахеди"

14 листопада 2023 02:12
оновлено: 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охоплює країну — в яких областях "шахеди"
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 14 листопада, продовжує лунати в низці областей. До цього небезпека довгий час зберігалась у Хмельницькій та Вінницькій областях, однак станом на 02:10 поширилась далі. Причиною загрози є ворожі безпілотники. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 02:12. Українські військові попереджають про загрозу застосування безпілотників у Чернівецькій області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 02:22. За даними моніторингового каналу "Николаевский Ванек", БпЛА наближаються до Старкону.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряна тривога наразі охопила низку західних областей та одну центральну, зокрема:

  • Чернівецьку, 
  • Тернопільську,
  • Хмельницьку,
  • Вінницьку.
Мапа повітряних тривог в Україні станом на сьогодні, 14 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

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