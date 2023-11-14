Снова воздушная тревога сейчас 14 ноября - в каких областях "шахеды"

Воздушная тревога охватывает страну - в каких областях "шахеды"
Воздушная тревога в Украине сейчас, 14 ноября, продолжает звучать в ряде областей. До этого опасность долгое время сохранялась в Хмельницкой и Винницкой областях, однако на 02:10 распространилась дальше. Причиной угрозы враждебные беспилотники.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Обновлено 02:12. Украинские военные предупреждают об угрозе применения беспилотников в Черновицкой области.
Обновлено 02:22. По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", БПЛА приближается к Старкону.
Воздушная тревога охватила ряд западных областей и одну центральную, в частности:
- Черновицкую,
- Тернопольскую,
- Хмельницкую,
- Винницкую.
Обновлено 02:48. Опасность переползла и во Львовскую и Ивано-Франковскую области, где объявлена ракетная опасность.
"Ракетная опасность, группа ударных БПЛА движется через Ивано-Франковскую область на Львовщину" , - предупреждают военные.
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