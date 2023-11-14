Снова воздушная тревога сейчас 14 ноября - в каких областях "шахеды"

Беспилотник летит в ночное небо. Фото: Reuters

Воздушная тревога в Украине сейчас, 14 ноября, продолжает звучать в ряде областей. До этого опасность долгое время сохранялась в Хмельницкой и Винницкой областях, однако на 02:10 распространилась дальше. Причиной угрозы враждебные беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 02:12. Украинские военные предупреждают об угрозе применения беспилотников в Черновицкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:22. По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", БПЛА приближается к Старкону.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушная тревога охватила ряд западных областей и одну центральную, в частности:

Черновицкую,

Тернопольскую,

Хмельницкую,

Винницкую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:48. Опасность переползла и во Львовскую и Ивано-Франковскую области, где объявлена ракетная опасность.

"Ракетная опасность, группа ударных БПЛА движется через Ивано-Франковскую область на Львовщину" , - предупреждают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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