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Воздушная тревога охватывает страну - в каких областях "шахеды"

14 ноября 2023 02:12
обновлено: 02:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Снова воздушная тревога сейчас 14 ноября - в каких областях "шахеды"
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 14 ноября, продолжает звучать в ряде областей. До этого опасность долгое время сохранялась в Хмельницкой и Винницкой областях, однако на 02:10 распространилась дальше. Причиной угрозы враждебные беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Обновлено 02:12. Украинские военные предупреждают об угрозе применения беспилотников в Черновицкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:22. По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", БПЛА приближается к Старкону.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушная тревога охватила ряд западных областей и одну центральную, в частности:

  • Черновицкую,
  • Тернопольскую,
  • Хмельницкую,
  • Винницкую.
Карта воздушных тревог в Украине на сегодня, 14 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:48. Опасность переползла и во Львовскую и Ивано-Франковскую области, где объявлена ракетная опасность.

"Ракетная опасность, группа ударных БПЛА движется через Ивано-Франковскую область на Львовщину" , - предупреждают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине на сегодня, 14 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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