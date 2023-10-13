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Повітряна тривога охоплює країну: загроза ракетного удару

13 жовтня 2023 00:09
оновлено: 00:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 13 жовтня: загроза ракетного удару
Ракета летить в повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 13 жовтня, опівночі Україною почала ширитися повітряна тривога. Так, "почервоніли" Дніпропетровська, Миколаївська та інші області. Зафіксували пуски ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога зараз 13 жовтня

Оновлено 00:10. За даними військових, у Запорізькій та Дніпропетровській областях є ракетна небезпека.

Ракетна небезпека
Джерело: t.me/kpszsu
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 13 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Раніше про повітряну тривогу повідомляли в Миколаївській та Херсонській областях.

Оновлено 00:15. Наразі на Донеччині зафіксували загрозу застосування балістичного озброєння.

Загроза балістики
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:26. Низка південних та східних областей України стрімко "почервоніла". У Харківській області повідомляють про загрозу застосування балістики.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 13 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Одесі та області вчора, 12 жовтня, оголошували повітряну тривогу. Це було пов'язано із загрозою балістичних ударів у низці південних областей.

Також ми писали, що 12 жовтня в деяких районах Києва лунала сирена. Однак офіційно повітряну тривогу в столиці не оголошували.

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