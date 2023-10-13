Повітряна тривога зараз 13 жовтня: загроза ракетного удару

Повітряна тривога охоплює країну: загроза ракетного удару
Сьогодні, 13 жовтня, опівночі Україною почала ширитися повітряна тривога. Так, "почервоніли" Дніпропетровська, Миколаївська та інші області. Зафіксували пуски ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога зараз 13 жовтня
Оновлено 00:10. За даними військових, у Запорізькій та Дніпропетровській областях є ракетна небезпека.
Раніше про повітряну тривогу повідомляли в Миколаївській та Херсонській областях.
Оновлено 00:15. Наразі на Донеччині зафіксували загрозу застосування балістичного озброєння.
Оновлено 00:26. Низка південних та східних областей України стрімко "почервоніла". У Харківській області повідомляють про загрозу застосування балістики.
Нагадаємо, що в Одесі та області вчора, 12 жовтня, оголошували повітряну тривогу. Це було пов'язано із загрозою балістичних ударів у низці південних областей.
Також ми писали, що 12 жовтня в деяких районах Києва лунала сирена. Однак офіційно повітряну тривогу в столиці не оголошували.