Повітряна тривога зараз 13 жовтня: загроза ракетного удару

Ракета летить в повітряному просторі. Фото: google.com

Сьогодні, 13 жовтня, опівночі Україною почала ширитися повітряна тривога. Так, "почервоніли" Дніпропетровська, Миколаївська та інші області. Зафіксували пуски ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога зараз 13 жовтня

Оновлено 00:10. За даними військових, у Запорізькій та Дніпропетровській областях є ракетна небезпека.

Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Раніше про повітряну тривогу повідомляли в Миколаївській та Херсонській областях.

Оновлено 00:15. Наразі на Донеччині зафіксували загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:26. Низка південних та східних областей України стрімко "почервоніла". У Харківській області повідомляють про загрозу застосування балістики.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Одесі та області вчора, 12 жовтня, оголошували повітряну тривогу. Це було пов'язано із загрозою балістичних ударів у низці південних областей.

Також ми писали, що 12 жовтня в деяких районах Києва лунала сирена. Однак офіційно повітряну тривогу в столиці не оголошували.