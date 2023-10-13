Воздушная тревога сейчас 13 октября: угроза ракетного удара

Ракета летит в воздухе. Фото: google.com

Сегодня, 13 октября, в полночь по Украине начала распространяться воздушная тревога. Так, "покраснели" Днепропетровская, Николаевская и другие области. Зафиксировали пуски ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 13 октября

Обновлено 00:10. По данным военных, в Запорожской и Днепропетровской областях есть ракетная опасность.

Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Ранее о воздушной тревоге сообщали в Николаевской и Херсонской областях.

Обновлено 00:15. Сейчас в Донецкой области зафиксировали угрозу применения баллистического вооружения.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:26. Ряд южных и восточных областей Украины стремительно "покраснел". В Харьковской области сообщают об угрозе применения баллистики.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Одессе и области вчера, 12 октября, объявляли воздушную тревогу. Это было связано с угрозой баллистических ударов в ряде южных областей.

Также мы писали, что 12 октября в некоторых районах Киева звучала сирена. Однако официально воздушную тревогу в столице не объявляли.