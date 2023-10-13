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Воздушная тревога охватывает страну: угроза ракетного удара

13 октября 2023 00:09
обновлено: 00:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 13 октября: угроза ракетного удара
Ракета летит в воздухе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 13 октября, в полночь по Украине начала распространяться воздушная тревога. Так, "покраснели" Днепропетровская, Николаевская и другие области. Зафиксировали пуски ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога сейчас 13 октября

Обновлено 00:10. По данным военных, в Запорожской и Днепропетровской областях есть ракетная опасность.

Ракетная опасность
Источник: t.me/kpszsu
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 13 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Ранее о воздушной тревоге сообщали в Николаевской и Херсонской областях.

Обновлено 00:15. Сейчас в Донецкой области зафиксировали угрозу применения баллистического вооружения.

Угроза баллистики
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:26. Ряд южных и восточных областей Украины стремительно "покраснел". В Харьковской области сообщают об угрозе применения баллистики.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 13 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Одессе и области вчера, 12 октября, объявляли воздушную тревогу. Это было связано с угрозой баллистических ударов в ряде южных областей.

Также мы писали, что 12 октября в некоторых районах Киева звучала сирена. Однако официально воздушную тревогу в столице не объявляли.

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