Воздушная тревога сейчас 13 октября: угроза ракетного удара

Воздушная тревога охватывает страну: угроза ракетного удара
Сегодня, 13 октября, в полночь по Украине начала распространяться воздушная тревога. Так, "покраснели" Днепропетровская, Николаевская и другие области. Зафиксировали пуски ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Воздушная тревога сейчас 13 октября
Обновлено 00:10. По данным военных, в Запорожской и Днепропетровской областях есть ракетная опасность.
Ранее о воздушной тревоге сообщали в Николаевской и Херсонской областях.
Обновлено 00:15. Сейчас в Донецкой области зафиксировали угрозу применения баллистического вооружения.
Обновлено 00:26. Ряд южных и восточных областей Украины стремительно "покраснел". В Харьковской области сообщают об угрозе применения баллистики.
Напомним, что в Одессе и области вчера, 12 октября, объявляли воздушную тревогу. Это было связано с угрозой баллистических ударов в ряде южных областей.
Также мы писали, что 12 октября в некоторых районах Киева звучала сирена. Однако официально воздушную тревогу в столице не объявляли.