Повітряна тривога зараз 11 листопада — в яких областях ракетна небезпека

Ракета злітає в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 11 листопада, почала ширитися північними регіонами о 01:00. Так, небезпека охопила Чернігівську, Сумську, Полтавську та інші області. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 11 листопада

Оновлено 01:16. Українські військові пишуть про ракетну небезпеку в північних областях країни. Мова йде про Чернігівську, Сумську, Полтавську, Харківську.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:20. Тривога поширилась і на Дніпропетровську область. Повітряні сили повідомляють про небезпеку ударних БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:25. Військові попереджають про ракету, що летить в бік Полтавської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Деякі ЗМІ пишуть, що ціль прямує через Харківщину.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков Life. Харків"

За даними "Ванька", ракета ймовірно типу Х-59. Також виявлено групу безпілотників у Дніпропетровській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:35. "Ванек" пише, що по ракетах відбій, лишилися безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

"Рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку", — попереджають українські захисники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:50. Повітряні сили повідомляють, що в Донецькій та запорізькій областях є загроза застосування ударних безпілотників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:04. ЗМІ пишуть про загрозу БпЛА для Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 02:05. Військові повідомляють, що безпілотники дістались Полтавської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що в Київській області пролунали вибухи. Це сталося ввечері, 10 листопада, під час повітряної тривоги.