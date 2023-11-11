Повітряна тривога зараз 11 листопада — в яких областях ракетна небезпека

Повітряна тривога охоплює області — де ракетна небезпека
Повітряна тривога в Україні зараз, 11 листопада, почала ширитися північними регіонами о 01:00. Так, небезпека охопила Чернігівську, Сумську, Полтавську та інші області. Є загроза ракетного удару.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 11 листопада
Оновлено 01:16. Українські військові пишуть про ракетну небезпеку в північних областях країни. Мова йде про Чернігівську, Сумську, Полтавську, Харківську.
Оновлено 01:20. Тривога поширилась і на Дніпропетровську область. Повітряні сили повідомляють про небезпеку ударних БпЛА.
Оновлено 01:25. Військові попереджають про ракету, що летить в бік Полтавської області.
Деякі ЗМІ пишуть, що ціль прямує через Харківщину.
За даними "Ванька", ракета ймовірно типу Х-59. Також виявлено групу безпілотників у Дніпропетровській області.
Оновлено 01:35. "Ванек" пише, що по ракетах відбій, лишилися безпілотники.
"Рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку", — попереджають українські захисники.
Оновлено 01:50. Повітряні сили повідомляють, що в Донецькій та запорізькій областях є загроза застосування ударних безпілотників.
Оновлено 02:04. ЗМІ пишуть про загрозу БпЛА для Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської області.
Оновлено 02:05. Військові повідомляють, що безпілотники дістались Полтавської області.
Нагадаємо, що в Київській області пролунали вибухи. Це сталося ввечері, 10 листопада, під час повітряної тривоги.
Читайте Новини.LIVE!