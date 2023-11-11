Воздушная тревога сейчас 11 ноября — в каких областях ракетная опасность

Воздушная тревога охватывает области — где ракетная опасность
Воздушная тревога в Украине сейчас, 11 ноября, начала распространяться по северным регионам в 01:00. Так, опасность охватила Черниговскую, Сумскую, Полтавскую и другие области. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 11 ноября
Обновлено 01:16. Украинские военные пишут о ракетной опасности в северных областях. Речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской.
Обновлено 01:20. Тревога распространилась и на Днепропетровскую область. Воздушные силы сообщают об опасности ударных БпЛА.
Обновлено 01:25. Военные предупреждают о летящей в сторону Полтавской области ракете.
Некоторые СМИ пишут, что цель следует через Харьковщину.
По данным "Ваньки", ракета вероятно типа Х-59. Также обнаружена группа беспилотников в Днепропетровской области.
Обновлено 01:35. "Ванек" пишет, что по ракетам отбой, остались беспилотники.
"Движение ударных БпЛА в Днепропетровской области в северном направлении", — предупреждают украинские защитники.
Обновлено 01:50. Воздушные силы сообщают, что в Донецкой и Запорожской областях есть угроза применения ударных беспилотников.
Обновлено 02:04. СМИ пишут об угрозе БпЛА для Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областей.
Обновлено 02:05. Военные сообщают, что беспилотники добрались до Полтавской области.
Напомним, что в Киевской области раздались взрывы. Это произошло вечером, 10 ноября, во время воздушной тревоги.
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