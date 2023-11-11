Воздушная тревога сейчас 11 ноября — в каких областях ракетная опасность

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, 11 ноября, начала распространяться по северным регионам в 01:00. Так, опасность охватила Черниговскую, Сумскую, Полтавскую и другие области. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 11 ноября

Обновлено 01:16. Украинские военные пишут о ракетной опасности в северных областях. Речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:20. Тревога распространилась и на Днепропетровскую область. Воздушные силы сообщают об опасности ударных БпЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:25. Военные предупреждают о летящей в сторону Полтавской области ракете.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Некоторые СМИ пишут, что цель следует через Харьковщину.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьков Life. Харьков"

По данным "Ваньки", ракета вероятно типа Х-59. Также обнаружена группа беспилотников в Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 01:35. "Ванек" пишет, что по ракетам отбой, остались беспилотники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

"Движение ударных БпЛА в Днепропетровской области в северном направлении", — предупреждают украинские защитники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:50. Воздушные силы сообщают, что в Донецкой и Запорожской областях есть угроза применения ударных беспилотников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:04. СМИ пишут об угрозе БпЛА для Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 02:05. Военные сообщают, что беспилотники добрались до Полтавской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что в Киевской области раздались взрывы. Это произошло вечером, 10 ноября, во время воздушной тревоги.