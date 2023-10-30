Повітряна тривога зараз 30 жовтня — південь під загрозою ракет

Ракета злітає в нічне небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 жовтня, розширюється півднем. Такі області, як Миколаївська, Херсонська та інші "почервоніли" близько 01:30. Там триває ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 01:39. Військові пишуть про ракетну небезпеку на півдні. Мова йде про такі області:

Миколаївська,

Херсонська,

Дніпропетровська,

Запорізька.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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