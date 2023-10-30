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Повітряна тривога охоплює південь — ракетна небезпека

30 жовтня 2023 01:38
оновлено: 01:45
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 30 жовтня — південь під загрозою ракет
Ракета злітає в нічне небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 жовтня, розширюється півднем. Такі області, як Миколаївська, Херсонська та інші "почервоніли" близько 01:30. Там триває ракетна небезпека. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 30 жовтня

Оновлено 01:39. Військові пишуть про ракетну небезпеку на півдні. Мова йде про такі області:

  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 30 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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