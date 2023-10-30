Воздушная тревога сейчас 30 октября — юг под угрозой ракет

Воздушная тревога охватывает юг — ракетная опасность
30 октября 2023 01:38
обновлено: 01:45
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 октября, расширяется на юг. Такие области как Николаевская, Херсонская и другие "покраснели" около 01:30. Там есть ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
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Обновлено 01:39. Военные пишут о ракетной опасности на юге. Речь идет о таких областях:
- Николаевская,
- Херсонская,
- Днепропетровская,
- Запорожская.
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