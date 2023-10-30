Воздушная тревога сейчас 30 октября — юг под угрозой ракет

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 октября, расширяется на юг. Такие области как Николаевская, Херсонская и другие "покраснели" около 01:30. Там есть ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Обновлено 01:39. Военные пишут о ракетной опасности на юге. Речь идет о таких областях:

Николаевская,

Херсонская,

Днепропетровская,

Запорожская.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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