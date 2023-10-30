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Воздушная тревога охватывает юг — ракетная опасность

30 октября 2023 01:38
обновлено: 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 30 октября — юг под угрозой ракет
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 октября, расширяется на юг. Такие области как Николаевская, Херсонская и другие "покраснели" около 01:30. Там есть ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 30 октября

Обновлено 01:39. Военные пишут о ракетной опасности на юге. Речь идет о таких областях:

  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 30 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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