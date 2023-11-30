Повітряна тривога осіла в трьох областях — куди летять БпЛА
30 листопада 2023 02:23
оновлено: 02:55
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Олександр Гусєв/Pacific Presspicture alliance
Повітряна тривога в Україні зараз, 30 листопада, не припиняє охоплювати нові області. Так, наразі небезпека поширилась на Черкаську та Кіровоградську. Загроза в країні продовжується вже 5 годин.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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