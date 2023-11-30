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Повітряна тривога осіла в трьох областях — куди летять БпЛА

30 листопада 2023 02:23
оновлено: 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога осіла в трьох областях — куди летять БпЛА
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: Олександр Гусєв/Pacific Presspicture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 листопада, не припиняє охоплювати нові області. Так, наразі небезпека поширилась на Черкаську та Кіровоградську. Загроза в країні продовжується вже 5 годин.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" лише Черкаська та Кіровоградська області. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 30 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:54. Повітряні сили попереджають про загрозу БпЛА в Київській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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