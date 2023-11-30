Воздушная тревога осела в трех областях - куда летят БпЛА
30 ноября 2023 02:23
обновлено: 02:30
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: Александр Гусев/Pacific Presspicture alliance
Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 ноября, не перестает охватывать новые области. Так, опасность распространилась на Черкасскую и Кировоградскую. Угроза в стране продолжается уже 5 часов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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