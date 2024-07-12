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Повітряна тривога підійшла до Київщини — які області попередили про небезпеку

12 липня 2024 01:16
оновлено: 01:34
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня — яка небезпека
Запуск ракети ППО в нічне небо. Ілюстративне фото: Міноборони України
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня поширилась на Чернігівську, Сумську, Черкаську, Полтавську та інші області. Українців попереджають про загрозу ударних безпілотників, які виявили наразі в трьох регіонах.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними Повітряних сил, виявили групи ударних безпілотників у Сумській, Черкаській та Миколаївській областях. Переважно цілі прямують в бік заходу/північного заходу.

Повітряна тривога зараз 12 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила такі області:

  • Чернігівську,
  • Сумську,
  • Полтавську,
  • Харківську,
  • Черкаську,
  • Вінницьку,
  • Кіровоградську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську.
Мапа повітряної тривоги зараз 12 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:34. Повітряну тривогу оголосили в Київській області.

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