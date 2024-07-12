Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня — яка небезпека

Запуск ракети ППО в нічне небо. Ілюстративне фото: Міноборони України

Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня поширилась на Чернігівську, Сумську, Черкаську, Полтавську та інші області. Українців попереджають про загрозу ударних безпілотників, які виявили наразі в трьох регіонах.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними Повітряних сил, виявили групи ударних безпілотників у Сумській, Черкаській та Миколаївській областях. Переважно цілі прямують в бік заходу/північного заходу.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила такі області:

Чернігівську,

Сумську,

Полтавську,

Харківську,

Черкаську,

Вінницьку,

Кіровоградську,

Миколаївську,

Херсонську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:34. Повітряну тривогу оголосили в Київській області.

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