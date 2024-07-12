Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня — яка небезпека

Повітряна тривога підійшла до Київщини — які області попередили про небезпеку
12 липня 2024 01:16
оновлено: 01:34
Запуск ракети ППО в нічне небо. Ілюстративне фото: Міноборони України
Повітряна тривога в Україні зараз 12 липня поширилась на Чернігівську, Сумську, Черкаську, Полтавську та інші області. Українців попереджають про загрозу ударних безпілотників, які виявили наразі в трьох регіонах.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Повітряна тривога 12 липня
За даними Повітряних сил, виявили групи ударних безпілотників у Сумській, Черкаській та Миколаївській областях. Переважно цілі прямують в бік заходу/північного заходу.
Таким чином повітряна тривога охопила такі області:
- Чернігівську,
- Сумську,
- Полтавську,
- Харківську,
- Черкаську,
- Вінницьку,
- Кіровоградську,
- Миколаївську,
- Херсонську.
Оновлено 01:34. Повітряну тривогу оголосили в Київській області.
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