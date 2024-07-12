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Воздушная тревога подошла к Киевщине - какие области предупредили об опасности

12 июля 2024 01:16
обновлено: 01:34
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля – какая опасность
Запуск ракеты ПВО в ночное небо. Иллюстративное фото: Минобороны Украины
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 12 июля распространилась на Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Полтавскую и другие области. Украинцев предупреждают об угрозе ударных беспилотников, обнаруженных в трех регионах.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога 12 июля

По данным Воздушных сил, обнаружены группы ударных беспилотников в Сумской, Черкасской и Николаевской областях. Предпочтительно цели направляются в сторону запада/северо-запада.

Воздушная тревога сейчас 12 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

  • Черниговскую,
  • Сумскую,
  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Черкасскую,
  • Винницкую,
  • Кировоградская,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую.
Карта воздушной тревоги сейчас 12 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:34. Воздушная тревога была объявлена в Киевской области.

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