Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля – какая опасность

Воздушная тревога подошла к Киевщине - какие области предупредили об опасности
12 июля 2024 01:16
обновлено: 01:34
Запуск ракеты ПВО в ночное небо. Иллюстративное фото: Минобороны Украины
Воздушная тревога в Украине 12 июля распространилась на Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Полтавскую и другие области. Украинцев предупреждают об угрозе ударных беспилотников, обнаруженных в трех регионах.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Читайте также:
Воздушная тревога 12 июля
По данным Воздушных сил, обнаружены группы ударных беспилотников в Сумской, Черкасской и Николаевской областях. Предпочтительно цели направляются в сторону запада/северо-запада.
Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:
- Черниговскую,
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Черкасскую,
- Винницкую,
- Кировоградская,
- Николаевскую,
- Херсонскую.
Обновлено 01:34. Воздушная тревога была объявлена в Киевской области.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!