Воздушная тревога в Украине сейчас 12 июля – какая опасность

Запуск ракеты ПВО в ночное небо. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Воздушная тревога в Украине 12 июля распространилась на Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Полтавскую и другие области. Украинцев предупреждают об угрозе ударных беспилотников, обнаруженных в трех регионах.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога 12 июля

По данным Воздушных сил, обнаружены группы ударных беспилотников в Сумской, Черкасской и Николаевской областях. Предпочтительно цели направляются в сторону запада/северо-запада.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

Черниговскую,

Сумскую,

Полтавскую,

Харьковскую,

Черкасскую,

Винницкую,

Кировоградская,

Николаевскую,

Херсонскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:34. Воздушная тревога была объявлена в Киевской области.

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